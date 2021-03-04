"Крупные города страны похожи на площадь Тяньаньмэнь", — написал в "Твиттере" архиепископ города Янгон кардинал Чарльз Маунг Бо, сравнивая происходящее с подавлением студенческих протестов в Пекине в 1989 году.

Спецпосланник генерального секретаря ООН по Мьянме Кристин Шранер-Бургенер назвала среду "самым кровавым" днем для страны со дня военного переворота в начале февраля.

Наблюдатели, протестующие и журналисты отмечают, что действия полиции стали более агрессивными после встречи Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), которая состоялась во вторник. На этой встрече присутствовал назначенный военными министр иностранных дел Мьянмы. По сообщениям государственных СМИ страны, он "обменялся мнениями по региональным и международным вопросам".

Министры иностранных дел АСЕАН единогласно призвали военное правительство Мьянмы к прекращению стрельбы по протестующим, но не пришли к единому мнению об освобождении гражданских руководителей страны, в том числе фактического лидера Аун Сан Су Чжи и президента Вин Мьина. Только четыре страны из десяти членов АСЕАН — Индонезия, Малайзия, Филиппины и Сингапур — призвали дать им свободу и восстановить демократически избранное правительство, сообщает Reuters.

Впрочем, 10 стран-участниц региональной группы имеют традицию невмешательства во внутренние дела друг друга. Заявление по итогам заседания сделал представитель Брунея, председателя АСЕАН в 2021 году, призвав положить конец насилию и начать переговоры с целью достижения мирного урегулирования. Это не было совместным заявлением группы.

Демонстрации, организованные Движением гражданского неповиновения, проходят во многих крупных городах Мьянмы. По данным корреспондента Би-би-си по Юго-Восточной Азии, среди погибших и раненых в среду в городах Мандалай и Монива много людей с пулевыми ранениями в грудь и голову, что говорит о том, что солдаты и полиция стреляли на поражение.

В этот же день в крупнейшем городе страны Янгоне полиция собрала жителей одного из районов, выстроила их в ряд, заставив положить руки на голову, и увезла на грузовиках. Лидер протеста в городе Мингян рассказал агентству Рейтер, что полиция сначала применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты, а потом начала стрелять боевыми патронами.

"Они не направляли на нас водометы с призывами разойтись, они просто открыли огонь", — говорит он. По сообщению агентства Press Trust of India, в Мингяне были убиты два подростка.

Ожидается, что Совет Безопасности ООН проведет закрытое заседание по ситуации в Мьянме в пятницу, 5 марта. О встрече попросила Великобритания. Однако скоординировать действия ООН будет трудно, поскольку два постоянных члена Совета Безопасности, Китай и Россия, почти наверняка применят право вето. Некоторые страны ввели или рассматривают возможность введения собственных санкций в отношении Мьянмы.

Действия полиции показывают, что военное правительство игнорирует призывы к мирному разрешению ситуации. Военные силы, захватившие власть в стране, собираются подавить движение гражданского неповиновения, чтобы добиться признания легитимности международным сообществом.

Протестующие за последний месяц использовали разные тактики сопротивления: от традиционных маршей до музыкальных представлений у иностранных посольств, от забастовок до строительства баррикад и перекрытия дорог. В одном из протестов даже участвовали слоны с погонщиками. В последние дни протестующие стали использовать дымовые гранаты и огнетушители, чтобы полиция не могла видеть, куда стрелять.

"Мы продолжим борьбу во имя тех, кто погиб. Мы победим", — сказал в интервью Рейтер один из активистов протеста.

Массовые демонстрации против свержения гражданских властей Мьянмы начались в феврале, когда власть захватили военные. Они отправили под арест лидера правящей партии "Национальная лига за демократию" Аун Сан Су Чжи, президента страны Вин Мьина и других гражданских руководителей.