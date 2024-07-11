"Он не может победить в битве со временем". Джордж Клуни призвал Байдена выйти из президентской гонки

„Это был тот же человек, которого мы все видели во время дебатов [с Трампом]. Лидеры нашей партии [Демократической партии] должны прекратить говорить нам, что 51 миллион человек не видели того, что они на самом деле видели“, — отметил Джордж Клуни.

Актер в публикации называет себя „пожизненным демократом“ и напоминает о том, что многократно участвовал в сборе средств для президентских кампаний кандидатов-демократов. По словам Клуни, он встретился с Джо Байденом три недели назад и понял, что этот человек уже не похож на Байдена 2010 года, и даже на Байдена 2020 года.

Как подчеркнул актер в публикации , Джо Байден за свою политическую карьеру выиграл очень много сражений, однако он „не может победить в битве со временем“.

По словам актера, „все дело в возрасте“ и ни в чем больше. Он уверен, что если Демократическая партия пойдет на выборы с Джо Байденом, то не сможет их выиграть.

Заявление Джорджа Клуни прозвучали через несколько часов после того, как бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что у Байдена осталось времени „в обрез“, чтобы решить, стоит ли ему оставаться в президентской гонке после провальных дебатов в конце прошлого месяца. В эфире MSNBC, отвечая на вопрос, поддерживает ли она намерение президента США переизбраться, она ответила: „Президент сам решает, будет ли он баллотироваться. Мы все призываем его принять это решение, потому что времени остается все меньше“.