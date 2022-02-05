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У Реджепа Тайипа Эрдогана и его супруги Эмине - легкие симптомы COVID-19. Турецкий президент, сделавший бустерную прививку более полугода назад, продолжит работу из дома.
Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas
Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas
© Scanpix / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине заразились омикрон-вариантом коронавируса SARS-CoV-2. "Результат нашего теста на COVID-19, который мы с женой сделали после появления легких симптомов, оказался положительным", - сообщил глава государства в субботу, 5 февраля. "Мы продолжим работать из дома", - добавил он.

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Председатель оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу наряду с другими политиками уже пожелал супружеской чете скорого выздоровления. Эрдоган сделал бустерную прививку от ковида еще в июне 2021 года.

Положительный тест на ковид - самоизоляция на неделю

Установленные в Турции правила предписывают семидневную изоляцию после положительного результата теста. Карантин можно прекратить досрочно, если после пяти дней повторный тест не выявит признаков инфекции.

По подсчетам портала Worlometer, публикующего статистику о распространении вируса SARS-CoV-2 в мире, с момента проникновения инфекции в Турцию в республике c 84 млн жителей выявлено 12 миллионов заражений, 88 тысяч больных скончались, более 11 млн выздоровели. Более 92 процентов жителей сделали минимум одну прививку от COVID-19, а 84,5 процента получили вторую дозу вакцины, следует из официальных данных.

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Deutsche Welle
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