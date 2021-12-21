"Омикрон" стал преобладающим вариантом коронавируса в США

С конца июня вариант "дельта" был основным в США. По данным CDC, еще в конце ноября на его долю приходилось более 99,5 процента случаев коронавируса. На прошлой неделе дельта-вариант составил около четверти случаев. В некоторых штатах "омикрон" еще более распространен — на него приходится более 90 процента новых заражений.
ВОЗ предупреждает о быстром распространении "омикрона"
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в понедельник заявил, что вариант коронавируса "омикрон" распространяется значительно быстрее, чем "дельта", а также представляет угрозу для вакцинированных и переболевших вирусом людей.
Он призвал страны удвоить усилия, с тем чтобы положить конец пандемии, и рекомендовал отменить новогодние мероприятия, поскольку, по его словам, лучше отметить позже, "чем праздновать сейчас, а позже горевать". "Сейчас мы должны сосредоточиться на прекращении этой пандемии", — сказал Гебрейесус.
Омикрон-вариант коронавируса
Вариант коронавируса B.1.1.529, получивший название "омикрон", впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР во второй половине ноября 2021 года. ВОЗ присвоила ему статус "вызывающего беспокойство", а Европейский центр профилактики и контроля заболеваний оценил угрозу распространения этого варианта в странах Евросоюза от "высокой до очень высокой". При этом конкретные последствия заражения "омикроном" ученые пока не установили.
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