Омбудсмен Армении: на обнаруженных телах жителей Нагорного Карабаха найдены следы пыток

Однако она сообщила, что более детальная информация имеется в предварительном докладе, который был представлен в суде в Гааге, также данные переданы в устной форме в ходе бесед с послами и представителями международных организаций. Независимо подтвердить ее слова пока невозможно.

Ранее Европарламент сравнил исход армян из Нагорного Карабаха с этнической чисткой и призвал ЕС к вводу санкций против Азербайджана. Депутаты Европарламента заявляют, что после последних действий, которые Азербайджан назвал «антитеррористической операцией», более 100 тысяч этнических армян были вынуждены покинуть анклав, а сложившаяся ситуация равносильна этнической чистке. Парламентарии решительно осуждают угрозы и насилие со стороны азербайджанских войск в отношении армян, проживавших в Нагорном Карабахе.