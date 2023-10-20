Омбудсмен Армении: на обнаруженных телах жителей Нагорного Карабаха найдены следы пыток

Однако она сообщила, что более детальная информация имеется в предварительном докладе, который был представлен в суде в Гааге, также данные переданы в устной форме в ходе бесед с послами и представителями международных организаций. Независимо подтвердить ее слова пока невозможно.
Ранее Европарламент сравнил исход армян из Нагорного Карабаха с этнической чисткой и призвал ЕС к вводу санкций против Азербайджана. Депутаты Европарламента заявляют, что после последних действий, которые Азербайджан назвал «антитеррористической операцией», более 100 тысяч этнических армян были вынуждены покинуть анклав, а сложившаяся ситуация равносильна этнической чистке. Парламентарии решительно осуждают угрозы и насилие со стороны азербайджанских войск в отношении армян, проживавших в Нагорном Карабахе.
Европарламент в резолюции призвал ЕС снизить зависимость от импорта азербайджанского газа, а в случае военной агрессии или значительных гибридных атак против Армении — полностью прекратить импорт азербайджанской нефти и газа в ЕС.
Ранее пресс-секретарь МИД Азербайджана заявил The Insider, что этническим армянам нечего бояться в Нагорном Карабахе, их ждет реинтеграция и гражданство Азербайджана. Чиновник утверждал, что никаких этнических чисток не будет.