Недавно в СМИ появилось сообщение, что российский миллиардер Олег Тиньков продал долю в ”Тинькофф” банке. Причиной вынужденной продажи стала его критика в адрес развязывания войны в Украине. Об этом бизнесмен рассказал в интервью The New York Times.

Своим постом в Instagram бизнесмен прояснил всю ситуацию. В нем он ссылается на угрозы в свою сторону. Тиньков также сообщил, что не собирается "марать" свои бренды в крови украинских детей.

"Я забираю из страны брэнды TINKOFF and LA DATCHA", — написал он (орфография и пунктуация сохранены).

Ранее он утверждал, что его банку грозит национализация, если он не продаст свою долю и не сменит имя банка. Эти требования были связаны именно с высказываниями бизнесмена, заявил он в интервью со ссылкой на источники в банке, имена которых он не стал называть.

28 апреля головная компания Тинькофф Банка — TCS Group — сообщила, что 35% ее акций купит группа компаний ”Интеррос” миллиардера Владимира Потанина. Такая доля принадлежала Rigi Trust, которую контролирует Тиньков и его семья.

Олег Тиньков на 5 февраля 2022 года занимал 608-е место в списке наиболее состоятельных людей мира, в списке богатейших бизнесменов России в 2021 году занимал 32-е место с состоянием $4,7 млрд.