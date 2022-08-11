Из всех проблем, которые волнуют правительство Германии в настоящее время, самым большим вызовом является война России против Украины. Об этом 11 августа заявил, вернувшись из отпуска, канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) на пресс-конференции в Берлине.
Войну, которую Россия начала против Украины, Шольц назвал "ужасной" и требующей от Германии огромных усилий по оказанию помощи Украине "в ее борьбе за независимость". Канцлер напомнил о радикальном отказе от прежнего курса ФРГ не поставлять вооружения в кризисные регионы мира и передаче для украинской армии в последнее время современной немецкой боевой техники, в том числе и тяжелой, которую он охарактеризовал как "очень эффективную".
Шольц: Россия мыслит категориями прошлых веков
По оценке главы правительства Германии, "Россия мыслит категориями 17-го, 18-го и 19-го веков, проводит имперскую политику и считает возможным совершать нападение на соседнюю страну и захватывать часть ее территории". Но в отличие от американского президента Джо Байдена, немецкий канцлер воздерживается от того, чтобы называть военным преступником самого Владимира Путина.
Отвечая на соответствующий вопрос корреспондента DW, Шольц заявил, что "это преступная война, в этом нет никаких сомнений". Он напомнил о своем визите в Украину и фактах совершения военных преступлений российскими солдатами. "Мы должны принять все меры, - заявил Шольц, - чтобы добиться их расследования". Что же касается самого Путина, то, добавил канцлер, "российский президент несет ответственность за эту войну, он решил ее начать, и это ужасная, неприемлемая война, нарушающая все правила, о которых мы договаривались".
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