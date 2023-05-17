На саммите Совета Европы канцлер ФРГ Олаф Шольц высказался за то, чтобы не рушить мосты с "другой Россией" — с той, что против президента Владимира Путина и его правительства. В какой-то момент война России против Украины закончится, заявил Шольц в начале саммита, в котором принимают участие более 30 глав государств и правительств из 46 стран-участниц. "Одно можно сказать наверняка — это не закончится победой путинского империализма", — заявил канцлер Германии.
По его словам, Украина будет получать поддержку, пока не удастся достичь справедливого мира.
"И до тех пор мы, Совет Европы, должны поддерживать мосты с представителями другой России, другой Беларуси и тем самым сохранять возможность демократического, мирного будущего для обеих стран, какой бы маловероятной она ни казалась нам сегодня", — подчеркнул Шольц.
В то же время он призвал к последовательному наказанию за российские военные преступлений в Украине. Способствовать этому должен созданный в рамках саммита СЕ международный реестр убытков, причиненных Украине.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
Kroatijoje gyvenanti lietuvė: čia vyrai gimdyme gali dalyvauti tik po kursų, o vaikai šiltą maistą darželyje gauna vos kartą per dieną patarė, ką būtina aplankyti šioje šalyje
TOP новостей
Некоторым водителям придется чаще проходить медкомиссию: какая периодичность установлена
Решение участить медосвидетельствование части...
Эфир Delfi: Лукашенко пропал и появился - есть ли план у его окружения и оппозиции?
Временное исчезновение Лукашенко из медиаполя, а...
Государство нацелилось на карман работников: 100 000 человек будут лишены компенсаций
Представители строительного сектора и сектора...
Часть жителей Литвы получит письма ГНИ: призывают заплатить налоги, поскольку уже начисляют пеню
Государственная налоговая инспекция (ГНИ)...
В Вильнюсе в среду вечером стояли огромные заторы
Дождь в Вильнюсе ста причиной заторов. Они наблюдались...