На саммите Совета Европы канцлер ФРГ Олаф Шольц высказался за то, чтобы не рушить мосты с "другой Россией" — с той, что против президента Владимира Путина и его правительства. В какой-то момент война России против Украины закончится, заявил Шольц в начале саммита, в котором принимают участие более 30 глав государств и правительств из 46 стран-участниц. "Одно можно сказать наверняка — это не закончится победой путинского империализма", — заявил канцлер Германии.

По его словам, Украина будет получать поддержку, пока не удастся достичь справедливого мира.

"И до тех пор мы, Совет Европы, должны поддерживать мосты с представителями другой России, другой Беларуси и тем самым сохранять возможность демократического, мирного будущего для обеих стран, какой бы маловероятной она ни казалась нам сегодня", — подчеркнул Шольц.

В то же время он призвал к последовательному наказанию за российские военные преступлений в Украине. Способствовать этому должен созданный в рамках саммита СЕ международный реестр убытков, причиненных Украине.