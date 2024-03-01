Олаф Шольц обосновал отказ от поставок Украине TAURUS

Берлин в настоящий момент не будет поставлять Киеву крылатые ракеты TAURUS, поскольку они могут поражать цели в Москве, заявил в четверг, 29 февраля, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц. "У TAURUS дальнобойность 500 километров, и если ее неверно применить, то она может поразить цель где-нибудь в Москве", - указал он на встрече с жителями Дрездена.

Глава германского правительства отметил, что для обеспечения контроля над применением ракет TAURUS необходимо было бы отправить на Украину немецких военных, но, по его словам, это исключено. "Я выражаюсь со всей дипломатической абстрактностью: другие тоже позаботились, чтобы точно знать, что и где приземляется", - добавил политик.

Канцлер ФРГ не раз выступал против поставок TAURUS Киеву