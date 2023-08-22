Окурки, пластик и упаковки: пляжи Юрмалы — по-прежнему самые грязные

Самым распространенным мусором на пляжах являются отходы от курения, которые составляют 32,2% всех отходов, 10,6% - неидентифицируемые куски пластика, 8,9% - пластиковая пищевая упаковка, 5,3% - идентифицируемые кусочки бумаги и картона, 4% - легкие полиэтиленовые пакеты. Из 15 видов отходов, наиболее часто встречающихся на побережье, девять являются фракциями пластиковых отходов.

Улме отмечает, что на каждые 100 метров пляжа на побережье Латвии выбрасывается в среднем 35 различных отходов, в том числе 75,7% всех отходов составляют пластиковые и полимерные материалы, 7% - бумага и картон, 6,7% - металл, 3% - стекло и керамика, 2,5% - пищевые отходы, 1,8% - дерево, 1,8% - резина, 1,4% - текстиль и одежда, 0,2% - химикаты.

В прошлом году на каждые 100 метров побережья приходилось в среднем 229 единиц мусора, а в 2021 году - в среднем 266 единиц мусора.

В этом году, согласно результатам мониторинга кампании "Мое море", общий показатель мусорной нагрузки на латвийское побережье составляет 375 единиц отходов на 100 метров пляжа.

На каждые 100 метров пляжа в Латвии приходится 120 единиц отходов от курения. В период с 2020 по 2022 год средний показатель составлял 113 единиц отходов на 100 метров. В этом году отходы от курения выявлены во всех районах мониторинга, и только в десяти районах из 44 их количество не превышает суммарного предельного значения.

По словам Улме, первоначальные результаты мониторинга показывают значительное положительное влияние системы депозита тары на пляж и прибрежные районы. Также положительный эффект можно наблюдать от запрета пластиковых ватных палочек и одноразовой пластиковой посуды, так как доля этих отходов значительно снизилась.

"Данные продолжают ухудшаться, несмотря на улучшения в хозяйстовании", - признал Улме, добавив, что необходимы превентивные меры и просвещение общества, особенно школьников.