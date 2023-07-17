Около ста туристов оказались заблокированы в бывшем доме Агаты Кристи

Как сообщает CNN, туристы, которым больше ничего не оставалось делать, пили чай, играли в гольф и крокет и читали детективные романы.

Напрашивается параллель с культовым романом Кристи «Десять негритят», в котором десять незнакомцев, приглашенных в отдаленный особняк у побережья Девона, загадочным образом погибают один за другим.