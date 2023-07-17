17 июля 2023 г. 09:53

Около ста туристов оказались заблокированы в бывшем доме Агаты Кристи

 
"Наша Нiва"
ФОТО: Wiki
Группа туристов оказалась в ловушке в бывшем доме писательницы Агаты Кристи в Девоне, после того как из-за непогоды большое дерево упало на единственную дорогу, ведущую к усадьбе, и заблокировало выезд.

Как сообщает CNN, туристы, которым больше ничего не оставалось делать, пили чай, играли в гольф и крокет и читали детективные романы.

Напрашивается параллель с культовым романом Кристи «Десять негритят», в котором десять незнакомцев, приглашенных в отдаленный особняк у побережья Девона, загадочным образом погибают один за другим.

Туристов постигла менее ужасная судьба. Они провели в особняке весь день и после того, как спасатели расчистили дорогу, смогли покинуть поместье.

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Источник
"Наша Нiва"
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