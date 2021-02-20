Около 50 человек в США погибли от холодов и снегопадов за неделю

Собственные подсчеты издания показывают, что больше всего жертв зафиксировано в штате Техас, где из-за непогоды произошло массовое отключение электроснабжения. Там скончались 30 человек. Спасательные службы в штате не исключают, что в ближайшие дни число жертв может вырасти.

Техас потерял 40% своих генерирующих мощностей, скважины и трубопроводы природного газа, а также ветряные турбины замерзли. Власти штата ранее предупредили, что энергоснабжение в штате, нарушенное в связи с экстремальными холодами, вряд ли может быть восстановлено к выходным. Штат

Без электроэнергии остаются миллионы домохозяйств Техаса, более 12 млн лишены постоянного доступа к чистой водопроводной питьевой воде. Несколько сотен тысяч жителей Хьюстона столкнулись с перебоями в электроснабжении и подаче воды.

Около 70% территории США сейчас находится под снегом, а минусовая температура в некоторых местах побила рекорды столетней давности. На этой неделе президент США Джо Байден провел совещание по поводу экстремальной зимней погоды с губернаторами пострадавших штатов, среди которых Техас, Луизиана и Кентукки. Администрация США, пообещал он, будет использовать все доступные ресурсы, чтобы помочь людям пережить "этот исторический циклон" - обрушившийся на Северную Америку полярный вихрь.