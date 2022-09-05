Оккупационные власти Херсонской области заявили, что "пока сделают паузу" с референдумом

"Мы подготовились к голосованию, мы хотели уже провести референдум в ближайшее время, но из-за всех тех событий, которые произошли сейчас, я думаю, что пока мы сделаем паузу. Это будет объяснимо практично, потому что мы не бежим вперед и основную задачу выполняем — накормить население, обезопасить население", — цитирует его ТАСС.

Также Стремоусов заявил, что проведению референдума не помешают угрозы вице-премьера Украины Ирины Верещук. Ранее она объявила, что жителям оккупированных территорий может грозить за участие в референдумах до 12 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

"Я хотел бы передать Ирине Верещук, пользуясь случаем. Ирина Верещук, вы к Херсонской области не имеете никакого отношения. Это освобожденная территория, и все, что вы там делаете, угрозы — это все просто бессмысленный крик", — ответил Стремоусов.

В конце августа Украина начала контрнаступление под Херсоном. Примерно в то же время двое назначенных Россией чиновников покинули южные области Украины. В частности, Стремоусов 30 августа рассказывал о "мирном небе" над Херсоном из Воронежа. Он объяснил это тем, что "ездит по городам России, встречаясь с разными людьми по работе".

По словам источников "Медузы", сейчас в Кремле рассматривается несколько вариантов проведения референдумов на захваченных территориях Украины. По одному из них власти хотят сначала провести референдумы в сентябре или октябре на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей Украины, а поздней осенью — в самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Второй вариант предполагает одновременное проведение референдумов позже осенью, когда, как рассчитывает Кремль, российская армия сможет целиком захватить Донецкую область.