Охота на женщин без хиджаба: на улицы Ирана вернулась полиция нравов

На прошлой неделе иранский портал Vokalapress рассказал еще об одном подобном случае, когда отказ от ношения хиджаба был назван «заразным психическим заболеванием, вызывающим сексуальную распущенность».

Подобно тому, как в Советском Союзе диссидентам ставили диагноз «вялотекущая шизофрения», единственным симптомом которой было несогласие с политической системой, у женщин, отказывающимся носить хиджаб, диагностируют «антисоциальное расстройство личности», единственным симптомом которого являются непокрытые волосы.

Другую женщину, врача по профессии, суд в Тегеране обязал 270 часов убираться в помещениях МВД или отправиться в тюрьму на два месяца.

Правонарушение заключалось в том, что женщина ехала без хиджаба в собственной машине. О приговоре написали иранские СМИ в изгнании и общественные активисты.

17 июля суд города Варамин поставил молодую женщину перед выбором: либо она отправляется в тюрьму, либо соглашается в течение месяца совершать процедуру омовения покойников на крупнейшем в стране кладбище Бехеште-Захра рядом с Тегераном, где число погребений может достигать 150 в день.

Подсудимую, юриста, обязали самостоятельно оплатить консультации у психиатра, принести справку о выздоровлении и запретили покидать страну на два месяца.

В преддверии годовщины протестов

В минувшие выходные представитель МВД Ирана Саид Монтазеролмахди заявил, что «Назидательный патруль» возобновляет работу, чтобы «выявлять, предупреждать и наказывать людей, которые, к сожалению, продолжают игнорировать исламский дресс-код».

Полиция нравов приостановила деятельность после массовых протестов, вызванных смертью молодой женщины Махсы Амини.

Амини была арестована полицией нравов в сентябре прошлого года за неправильное ношение хиджаба и скончалась, как утверждают ее родные и активисты, после избиения. Власти продолжают утверждать, что она умерла от сердечного приступа.

Общественная реакция на ее смерть явно застала власти врасплох. На протяжении двух месяцев по всему Ирану проходили массовые протесты под девизом «Женщины, жизнь, свобода», на которые молодые иранки выходили без головных уборов.