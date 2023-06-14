Ринкевичс сказал в интервью Европейской правде, что главным препятствием на пути Украины в НАТО является не Венгрия или негласное “вето” России, а внутренняя дискуссия Альянса и что сейчас во многих государствах-членах Альянса нет достаточно четкого понимания, что делать с ситуацией, когда воюющее государство присоединяется к Альянсу.

“Не совсем понятно, о каком широком круге стран говорит президент Ринкевичс. Сегодня подавляющее большинство стран уже поддерживают членство Украины в НАТО. Украина подписала совместные декларации в поддержку нашего членства в Альянсе с 20 странами-членами НАТО, включая Латвию”, - отметил замглавы Офиса президента Украины.

Жовква подчеркнул, что Латвия поддержала вступление Украины в НАТО, как только позволят условия.

“И эти условия наступят. Не сейчас, во время войны, а после нашей победы. Украина не пытается добиться членства в Альянсе, пока идет война. Это неоднократно подчеркивалось президентом Украины. Но в Вильнюсе главная задача - получить приглашение на членство и получить четкий алгоритм вступления в Альянс после победы”, - сказал он.

Украина ежедневно вносит и будет вносить свой вклад в безопасность Альянса и его членов, говорит Жовква.

“Главным препятствием сейчас является отсутствие политической смелости у некоторых лидеров, чтобы сделать первый шаг к членству Украины в НАТО. И Украина рассчитывает, что наши ближайшие партнеры докажут скептически настроенным лидерам необходимость проявить такую же смелость, как Украина на поле боя. Простая констатация отсутствия консенсуса не поможет. Поэтому мы рассчитываем, что новоизбранный президент Латвии займет твердую позицию по отношению к Украине, чтобы добиться принятия соответствующих решений во время Вильнюсского саммита”, - добавил он.