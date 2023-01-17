Ранее Арестович сообщил в соцсетях о том, что написал заявление об увольнении с должности советника офиса президента.
Это решение он принял после своего непроверенного заявления об обстоятельствах поражения российской ракетой жилого дома в Днепре.
В эфире Youtube-канала Фейгин Live Арестович ошибочно заявил, что ракету, разрушившую жилой дом в Днепре, якобы сбили силы украинской противовоздушной обороны. Это высказывание советник офиса президента Украины процитировали многие российские СМИ.
Позже Алексей Арестович извинился за сказанные в эфире слова, сославшись на усталость.
По словам командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука, у Вооруженных сил Украины "нет огневых средств, способных сбивать данный тип ракет".
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