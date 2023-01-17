aA
Офис президента Украины принял отставку Алексея Арестовича с поста советника офиса, сообщил пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров.
Oleksijus Arestovyčius
Oleksijus Arestovyčius
© DELFI / Josvydas Elinskas

Ранее Арестович сообщил в соцсетях о том, что написал заявление об увольнении с должности советника офиса президента.

Это решение он принял после своего непроверенного заявления об обстоятельствах поражения российской ракетой жилого дома в Днепре.

В эфире Youtube-канала Фейгин Live Арестович ошибочно заявил, что ракету, разрушившую жилой дом в Днепре, якобы сбили силы украинской противовоздушной обороны. Это высказывание советник офиса президента Украины процитировали многие российские СМИ.

Статьи по теме:
Арестович собирается уйти из офиса президента Украины

Позже Алексей Арестович извинился за сказанные в эфире слова, сославшись на усталость.

По словам командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука, у Вооруженных сил Украины "нет огневых средств, способных сбивать данный тип ракет".

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

bbcrussian.com

TOP новостей

После смерти пятилетнего ребенка в больнице родители обратились в прокуратуру

Вильнюсцы , у которых в Сантаришкской клинике умерла...

Эфир Delfi – Михаил Подоляк: у нас заготовлены сюрпризы для России, они воюют рабами

Сразу после выпуска новостей — в Страсбурге начинается...

Поисково-спасательная операция в Днепре завершена: число погибших выросло до 44

В Днепре завершена поисково-спасательная операция на...

Гражулис снят с выборов в муниципальные советы, он также не сможет бороться за пост мэра

Председатель Союза "Народ и справедливость" Пятрас...

С января в Литве действуют новые данные переоценки ценности земли, в среднем цены выросли на 43%

Центр реестров сообщает, что провел ежегодную массовую...