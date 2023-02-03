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Офис генерального прокурора Украины сообщил о подозрении основателю "ЧВК Вагнер" Евгению Пригожину в посягательстве на территориальную целостность страны и ведении агрессивной войны.
Jevgenijus Prigožinas
Jevgenijus Prigožinas
© AP / Scanpix

"По данным следствия, он был наделен полномочиями по вербовке, подготовке и управлению подчиненных ему лиц для дальнейшего использования в боевых действиях на территории Украины. Все это происходило при полной поддержке действующего российского режима", - заявил генпрокурор Андрей Костин, добавив, что Пригожин "непосредственно ответственен за тысячи военных преступлений".

В офисе генпрокурора отметили, что к ответственности будут привлечены и рядовые "вагнеровцы", включая тех, кто бежал за границу. Как сообщается, прокуроры уже провели допросы двух бойцов "ЧВК Вагнер", которые сейчас находятся в ЕС. Проводится проверка причастности к военным преступлениям еще одного участника ЧВК, находящегося в Норвегии. Запрос на проведение следственных действий вскоре будет отправлен норвежским коллегам.

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Deutsche Welle
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