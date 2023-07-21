21 июля 2023 г. 14:51

Официально в Эстонии сейчас находится свыше 40 000 украинцев

 
rus.delfi.ee
ФОТО: DELFI
По состоянию на минувшее воскресенье в Эстонии статус временной защиты имели 35 306 украинцев, к тому же с начала войны 5249 украинцев ходатайствовали в Эстонии и о международной защите. Сколько их в действительности находится здесь, видимо, не знает никто, потому что ходатайство о временной защите не делает пребывание в Эстонии обязательным

Хотя временная защита дает украинцам дополнительные права, не факт, что все эту возможность используют. Поэтому до конца не ясно, сколько украинцев на самом деле находятся в Эстонии.

„Видимо, в действительности число живущих здесь военных беженцев немного больше, так как у граждан Украины есть право на безвизовое пребывание в Эстонии, и можно предположить, что здесь находятся и беженцы, которые по той или иной причине не сочли для себя необходимым ходатайствовать о временной защите“, - сказала комиссар Бюро идентитета и статусов Департамента полиции и пограничной охраны Марина Пылдма.

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