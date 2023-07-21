Официально в Эстонии сейчас находится свыше 40 000 украинцев

Хотя временная защита дает украинцам дополнительные права, не факт, что все эту возможность используют. Поэтому до конца не ясно, сколько украинцев на самом деле находятся в Эстонии.

„Видимо, в действительности число живущих здесь военных беженцев немного больше, так как у граждан Украины есть право на безвизовое пребывание в Эстонии, и можно предположить, что здесь находятся и беженцы, которые по той или иной причине не сочли для себя необходимым ходатайствовать о временной защите“, - сказала комиссар Бюро идентитета и статусов Департамента полиции и пограничной охраны Марина Пылдма.