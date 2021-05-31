aA
По итогам 2021 года мировая экономика вырастет на 5,8 процента, экономика Германии - на 3,3 процента, полагают эксперты Организации экономического сотрудничества и развития.
Ekonomika
Ekonomika
© Shutterstock

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) вновь улучшила прогноз развития мировой экономики. В 2021 году экономика стран мира вырастет на 5,8%, сообщила ОЭСР в Париже в понедельник, 31 мая. Предполагаемый показатель на 0,2 процентных пункта выше, чем ожидалось в марте.

Статьи по теме:
Литва представила ЕК национальный план восстановления экономики  (13)

В 2022 году рост мировой экономики составит 4,4% - на 0,4 процентных пункта больше, чем указывалось в мартовском прогнозе. Для Германии ОЭСР прогнозирует 3,3-процентный экономический рост по итогам текущего года (на 0,3 процентных пункта больше, чем организация ожидала в марте), для России - 2,8-процентный.


ОЭСР призывает охватить вакцинацией весь мир и как можно скорее

Оптимистичный прогноз развития мировой экономической конъюнктуры организация опубликовала вместе с призывом к правительствам охватить вакцинацией от коронавируса все страны мира и как можно скорее. Это необходимо, "чтобы спасти жизни, гарантировать доходы и ограничить негативные последствия мер инфекционной защиты", указывается далее. По мнению экспертов ОЭСР, необходимы более ощутимые усилия международного сообщества, чтобы обеспечить страны с низкими доходами необходимыми ресурсами для вакцинации населения.

Для того, чтобы справиться с проблемами, возникшими в ходе пандемии, следует делиться знаниями, а также медицинскими и финансовыми ресурсами, и избегать торговых ограничений, прежде всего, для медицинских товаров, подчеркнула организация.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle

TOP новостей

Шашлык на балконе: какой штраф за это могут получить жители Литвы (49)

В Литве потеплело, а с наступлением солнечных дней...

Отличные новости: в Литве в "черной" зоне остался только один муниципалитет (25)

Литва понемногу освобождается от тисков пандемии. По...

Шимашюс предлагает обновить город: некоторые дома предложат снести  речь идет о 30-40 домах (37)

Власти литовской столицы представили проект "Город+". В...

Украинские СМИ: Литва объявила Шария персоной нон-грата (6)

Литва аннулировала подозреваемому в госизмене в...

Массовая вакцинация в Литве началась с перебоями (30)

Сегодня в Литве началась массовая вакцинация. С...