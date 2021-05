Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) вновь улучшила прогноз развития мировой экономики. В 2021 году экономика стран мира вырастет на 5,8%, сообщила ОЭСР в Париже в понедельник, 31 мая. Предполагаемый показатель на 0,2 процентных пункта выше, чем ожидалось в марте.

В 2022 году рост мировой экономики составит 4,4% - на 0,4 процентных пункта больше, чем указывалось в мартовском прогнозе. Для Германии ОЭСР прогнозирует 3,3-процентный экономический рост по итогам текущего года (на 0,3 процентных пункта больше, чем организация ожидала в марте), для России - 2,8-процентный.

Prospects for the world economy have brightened, but the #recovery is likely to remain uneven across countries.

