Поисковый гигант решил облегчить жизнь пациентам и разработать модель искусственного интеллекта для Google Lens, которая сможет расшифровать неразборчивый почерк, в частности примечания и рецепты, написанные врачами.

Чтобы прочитать медицинские каракули, необходимо сфотографировать текст рецепта или загрузить его из галереи. После обработки изображения программа распознает указанное там лекарство.

В Google заявили, что сотрудничали с фармацевтами со всего мира, чтобы заставить алгоритмы переводить «каракули» в понятный текст. Пока модель работает только на языке хинди в Индии — ключевом рынке Google. Вероятно, в будущем она появится и для других языков.

Правда, новая функция пока недоступна для широкой аудитории. Она существует на стадии прототипа и запланирована как вспомогательная технология для оцифровки рукописных медицинских документов, уточнили в компании.