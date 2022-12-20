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Программа по распознаванию текста Google Lens сможет расшифровывать неразборчивый почерк врачей в рецептах: искусственный интеллект уже учится с помощью камеры распознавать даже самые «безнадежные» закорючки и переводить их в понятный текст. Об этом Google заявил на ежегодной конференции, пишет TechCrunch.
Google
Google
© Scanpix

Поисковый гигант решил облегчить жизнь пациентам и разработать модель искусственного интеллекта для Google Lens, которая сможет расшифровать неразборчивый почерк, в частности примечания и рецепты, написанные врачами.

Чтобы прочитать медицинские каракули, необходимо сфотографировать текст рецепта или загрузить его из галереи. После обработки изображения программа распознает указанное там лекарство.

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В Google заявили, что сотрудничали с фармацевтами со всего мира, чтобы заставить алгоритмы переводить «каракули» в понятный текст. Пока модель работает только на языке хинди в Индии — ключевом рынке Google. Вероятно, в будущем она появится и для других языков.

Правда, новая функция пока недоступна для широкой аудитории. Она существует на стадии прототипа и запланирована как вспомогательная технология для оцифровки рукописных медицинских документов, уточнили в компании.

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