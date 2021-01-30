Никто из добровольцев не нуждался в госпитализации и не умер от коронавируса во время испытаний. То есть, вакцина защищает от тяжелого хода болезни.

Так как вакцина Janssen требует только одной дозы, это сильно упрощает процесс, в отличие от двухдозовых вакцин. Это позволит людям быстро получить защиту, а упрощенное хранение и поставка вакцины позволит препарату достичь максимального количества людей.

Тем не менее, есть признаки того, что вакцина менее эффективна против южноафриканского штамма Covid-19. Показатели эффективности в случае нового штамма составили 57%.

Сейчас производитель исследует, даст ли двойная доза вакцины большую защиту.

Предприятие планирует в этом году произвести миллиард доз. Главный ученый Johnson&Johnson доктор Пол Стоффелс указал, что эта вакцина “потенциально защитит сотни миллионов людей от серьёзных и смертельных осложнений Covid-19”.

Вакцина Janssen основана на обезвреженном вирусе обычной простуды. Дезактивированный вирус несет в себе часть генетического кода коронавируса. Это позволяет телу распознать угрозу и научиться с ней бороться. Подход Janssen похож на технологию, использованную при разработке вакцины AstraZeneca.

Латвия планирует закупить 841 414 доз вакцины Janssen. Поставки вакцины запланированы на второй квартал 2021 года.