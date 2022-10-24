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Также закон позволяет потребителям выбрать – купить телефон с зарядным адаптером или без него.
USB-C, MagSave ir Lightning jungtys.
USB-C, MagSave ir Lightning jungtys.
© Shutterstock

Сегодня совет ЕС окончательно одобрил законопроект, который сделает стандарт USB-C обязательным для большей части пользовательской электроники.

С 2024 года им должны быть оснащены все смартфоны, планшеты, камеры, наушники, электронные книги, консоли и колонки, пишет MacRumors.

Исключение делается только для совсем маленьких гаджетов, в которые USB-C физически невозможно разместить, таким как смарт-часы, трекеры здоровья и некоторое спортивное оборудование.

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При этом ноутбукам дали больше времени на переход – 40 месяцев после вступление в силу новых правил. То же самое касается стандартов быстрой зарядки, чтобы пользователи могли заряжать свои устройства с одинаковой скоростью с помощью любого совместимого адаптера питания.

Также закон позволяет потребителям выбрать – купить телефон с зарядным адаптером или без него. В ЕС считают, что это поможет сократить количество отходов и сэкономить деньги потребителей.

С релизом iPhone 15 смартфоны Apple перейдут на USB-C


С релизом iPhone 15 в 2023 году яблочная компания откажется от устаревшего Lightning в пользу USB-C, а в 2024-ом переведет на него наушники AirPods и аксессуары для Mac.

При этом сообщается, что переход на USB-C в случае с Айфонами будет временным решением для соблюдения закона ЕС. Все потому, что его требования не распространяются на устройства без возможности проводного подключения, тогда как в будущих поколениях Apple начнет постепенно отказываться от физических портов в пользу индукционной зарядки.

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УНИАН

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