Одессу атаковали дроны, в Харькове - траур по погибшим 23 января

В Одессе, которая дважды подверглась атакам за последние сутки, повреждены жилые дома, промышленный объект и гражданская инфраструктура. Пострадали два человека. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

В Харьковской области за сутки артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов. Ранены четыре человека.

В Херсонской области российские войска за сутки 99 раз обстреляли регион, применив 392 снаряда из минометов, артиллерии, РСЗО, танков, дронов и авиации. В результате попадания в жилые кварталы, два учебных заведения, объект критической инфраструктуры и склад погиб один человек и 10 получили ранения.

В ВСУ также сообщили, что из Белгородской области в направлении Харькова было запущено четыре ракеты С-300, еще одна была запущена из оккупированной Донецкой области.