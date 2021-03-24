Очередной провал AstraZeneca: независимые эксперты сомневаются в подлинности предоставленных данных

Во вторник независимый совет экспертов, назначенный американским Национальным институтом здравоохранения, заявил, что британо-шведская фармацевтическая компания, объявляя о результатах испытаний вакцины, по всей вероятности ссылалась на неполные данные. Этот необычный упрёк со стороны органов здравоохранения добавился к череде неудач AstraZeneca, начавшихся с фальстартов в развёртывании вакцинации и оплошностей в её процессе.
Энтони С. Фаучи, директор американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, объяснил высказанные экспертами сомнения ”случайной ошибкой” AstraZeneca, и отметил, что вакцина ”скорее всего неплоха”. Компания в свою очередь заявила, что ”немедленно свяжется” с представителями здравоохранения, обсудит с ними самые свежие данные об эффективности вакцины, разработанной совместно с Оксфордским университетом, и проведёт её более подробный анализ.
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