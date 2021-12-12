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Польский военнослужащий был травмирован брошенным камнем при попытке группы агрессивных мигрантов прорваться на территорию ЕС. 55 человек были задержаны и возвращены на границу.
Очередная группа мигрантов пыталась прорваться из Беларуси в Польшу
© Stopkadras

Еще одна группа мигрантов попыталась прорвалаться на территорию Польши из Беларуси. Как заявила пресс-секретарь польской пограничной службы в воскресенье, 12 декабря, 55 мигрантов были арестованы накануне вечером и возвращены на границу.

Сообщается, что в ходе инцидента недалеко от Черемхи агрессивные мигранты забросали польских пограничников камнями. "Один солдат Войска польского получил камнем в лицо, помощь ему была оказана на месте", - говорится в твиттере польской пограничной службы. Всего за 24 часа пограничники зарегистрировали 52 попытки пересечения границы.

В течение нескольких недель тысячи мигрантов и беженцев пытаются перебраться из Беларуси через внешние границы ЕС в Польшу или страны Балтии. ЕС обвиняет авторитарного белорусского правителя Александра Лукашенко в том, что он целенаправленно доставлял мигрантов из кризисных регионов в Минск, чтобы переправить их в ЕС и тем самым дестабилизировать ситуацию в Европе.

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Deutsche Welle
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