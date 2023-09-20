"Очень сильная эскалация": эксперты о текущем обострении и будущем Карабаха

«Я следил за всем в режиме реального времени. Это не обособленный инцидент. Это часть целой политики Азербайджана, которая направлена на по сути уничтожение Арцаха (так армяне называют Карабах — Би-би-си). Они реально бьют по жилым объектам. Бьют по больницам, по жилым домам. Сейчас бомбят уже не только беспилотники, но также авиация и артиллерия. Бомбить начали в час, когда дети были в школах и детских садах, а родители — на работе или дома. И люди спрятались, где смогли. И некоторые родители даже не знают, где их дети, потому что связи нет», — говорит Татоян.