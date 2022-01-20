Зеленский после встречи с Блинкеном поблагодарил его за поддержку. "Для нас очень важен ваш визит, лично ваш визит. Это еще раз подчеркивает мощную поддержку нашей независимости, суверенитета страны со стороны Соединенных Штатов Америки", - сказал президент Украины.

В среду Блинкен также встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. В четверг госсекретарь отправится в Берлин, чтобы провести переговоры с главами МИД Германии, Франции и Британии, а в пятницу поедет в Женеву на встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

После прибытия в Киев и перед встречей с Зеленским Блинкен обратился к журналистам в американском посольстве.

"Как вы прекрасно знаете, в последние несколько месяцев мы сосредоточены на ситуации на Украине из-за значительного скопления российских сил у ее границ - без каких либо причин. Мы видим группировку значительного размера, и мы знаем, что в ближайшее время существуют планы очень быстро ее нарастить. Это дает президенту Путину возможность очень быстро начать новую агрессию на Украине. Безусловно, это привлекло не только наше внимание, но и внимание практически всех наших союзников не только в Европе, но и за ее пределами", - сказал Блинкен.

У России в этой ситуации есть два пути, сказал госсекретарь. "Путь дипломатии и диалога [...] явно предпочтителен, это было бы более ответственным подходом. Но есть и другой путь - Россия может выбрать агрессию и конфронтацию и понести ответственность", - сказал Блинкен. "Я очень, очень надеюсь, что нам удастся оставаться на дипломатическом и мирном пути, но в конечном итоге это будет решением Владимира Путина", - добавил госсекретарь США.

Россия продолжает настаивать, что НАТО должно предоставить ей гарантии того, что НАТО больше не будет расширяться на восток. "Мы не можем удовлетвориться очередной обманкой, очередной соской-пустышкой, никоим образом. Нам нужны железные стопроцентные правовые гарантии нерасширения НАТО", - сказал в среду заместитель главы МИД России Сергей Рябков на дискуссии в клубе "Валдай".

Запад неоднократно называл такие требования неприемлемыми, утверждая, что право решать, кто может быть членом НАТО, есть только у самого альянса и у желающих вступить в него стран.

После встречи с Зеленским и Кулебой глава Госдепа США сообщил, что на переговорах с Лавровым не будет передавать ему каких-либо письменных документов. "Нам нужно понять, где мы находимся, и существуют ли возможности для продолжения дипломатии и диалога", - описал Блинкен задачи своей встречи с главой МИД России.

Что говорят в России

По словам Рябкова, США не имеют права требовать отвода российских войск от российско-украинской границы.

"Я уверен, что нет никакого риска крупномасштабной войны, которая может развернуться в Европе или еще где-нибудь. Мы не намерены предпринимать никаких агрессивных действий. Мы не намерены атаковать, нападать или вторгаться на Украину", - заявил Рябков.

"Что касается американских требований срочно отвести войска от границы Украины, то будем и далее терпеливо разъяснять коллегам, что соответствующие силы и средства находятся на нашей территории, и вносить какие-либо изменения в их перемещение под давлением извне мы не собираемся", - добавил Рябков, вновь потребовав от западных стран письменных гарантий нерасширения НАТО.

Глава российского МИД Сергей Лавров ранее назвал заявления о подготовке Москвой нового вторжения на Украину "полной дезинформацией".

НАТО как пугало и оправдание агрессии

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, опубликовавший на правительственном сайте статью на эту тему, обвинил Россию в использовании НАТО в качестве "пугала" для оправдания вторжения на Украину, а Путина - в "этнонационализме".

"В последние недели комментарий российского министерства обороны о том, что США якобы "готовят провокацию с применением химических компонентов в Восточной Украине", еще больше увеличило в размерах это пугало", - пишет Уоллес.

Британское правительство призвало Москву еще раз подумать, прежде чем развязывать конфликт, который может унести тысячи жизней. Во вторник в Киев прибыла из Великобритании партия переносных противотанковых установок.

Возможные сценарии

Накануне представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Москва подготовила группу диверсантов для проведения операции "под чужим флагом" на востоке Украины, чтобы создать предлог для вторжения регулярной армии.

Высокопоставленный источник в Госдепе во вторник сказал агентству Франс пресс, что Блинкен на встрече с Лавровым предложит "дипломатический выход" из ситуации.

США и Евросоюз неоднократно выступали в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

В начале недели Киев посетила глава МИД Германии Анналена Бербок. Она подчеркнула, что Евросоюз не будет вступать в переговоры с Россией об Украине без ее участия и готов оказывать стране дипломатическую поддержку.

Однако основной темой переговоров стали поставки украинской армии оружия. Новое правительство Германии подтвердило, что Берлин по-прежнему не намерен поставлять Украине вооружения. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сказал, что Киев надеется все же договориться с Германией.

В ноябре 2021 года СМИ начали сообщать о концентрации российских войск вблизи украинской границы. Запад в последнее время высказывает опасения по поводу возможного вторжения на Украину десятков тысяч российских военнослужащих, сконцентрированных у границы. Россия отрицает такие планы.