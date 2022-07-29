OCCRP: Глава ВТБ Андрей Костин владеет недвижимостью в Европе в обход санкций

Глава ВТБ Андрей Костин, внесенный в санкционные списки США, ЕС и Великобритании, через подставное лицо владеет находящейся в России и Европе элитной недвижимостью на сумму около 130 млн долларов, утверждают журналисты из Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) в материале, опубликованном в четверг, 28 июля.

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По данным расследователей, изучивших документы из "Архива Пандоры", у Костина есть как минимум одно подставное лицо для владения недвижимостью - гражданин Канады по имени Эрик Уайт. Ему по документам принадлежит сеть офшорных компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах и Кипре, а в собственности этих компаний находятся несколько объектов элитной недвижимости в Европе и России, а также часть бизнеса в российских франшизах Burger King и KFC.

Элитный отель, вилла, винодельня...

К активам, которыми владеют оформленные на имя Уайта компании, относится элитный отель Tannenhof в австрийских Альпах - стоимость аренды номера в нем доходит до 6 тысяч долларов за ночь. До введения санкций Евросоюзом против ВТБ в 2014 году банк владел отелем через кипрскую структуру, но затем у заведения сменились собственники: ими стали две компании, бенефициаром одной из которых является Уайт, а другой - кипрский бухгалтер, связанный с Костиным.

Кроме того, в собственности компаний, которыми владеет Уайт, оказалась вилла под Сен-Тропе и квартира в Париже, а также несколько объектов недвижимости в России и винодельня в аннексированном Крыму. Также одна из компаний Уайта была посредником при передаче квартиры в Москве телеведущей Наиле Аскер-Заде - Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального в своем расследовании указывал, что квартиру ей подарил сам Костин.

Помимо недвижимости, связанные с Уайтом фирмы владеют долями в компаниях Ozon, Fix Price и Hoff.

В конце июня расследователи из OCCRP и издание Meduza обнаружили ещё одну сеть подставных компаний-собственников объектов недвижимости, которые, предположительно, связаны с Владимиром Путиным.

Роскомнадзор блокирует информацию о Костине

Российские власти отчаянно боролись с публикациями о связи главы ВТБ с Аскер-Заде - в 2019 году, после выхода расследования о квартире, якобы подаренной телеведущей, Роскомнадзор (РКН) заблокировал около 1000 ссылок, ведущих на материалы на эту тему. Руководитель "Роскомсвободы" Артем Козлюк называл такую массовую блокировку прецедентом для России.

В 2021 году Роскомнадзор провел еще одну волну "чисток" в российском сегменте интернета, потребовав СМИ удалить упоминания о расследованиях издания "Проект", среди которых был материал о связи Костина с Аскер-Заде. Правозащитники отмечали, что требование ведомства сложно было назвать законным, так как эти материалы были опубликованы в соответствии с законодательством РФ.