«Россия действует медленно. У них долгая память и они не прощают. Поэтому не стоит анализировать то, над чем я работаю сейчас. Последние пять-шесть лет расследования сайта нанесли непоправимый ущерб фикции, что у русских самые страшные и совершенные спецслужбы. С нетерпением ожидаю узнать, в чем меня обвиняют (в России). Со мной связались иностранные правительства — Нидерландов, Эстонии, Швеции, Литвы, а болгарское все еще нет», — цитирует его Radio Bulgaria.

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При этом пресс-служба президента Болгарии Румена Радева сообщила, что власти страны приняли меры, чтобы обеспечить безопасность Грозева. Об этом говорится в заявлении пресс-службы, предоставленном телеканалу BNT, которое цитирует «Газета.ру».

«Болгарские учреждения поддерживали контакт с Христо Грозевым еще до появления публикаций в СМИ на эту тему, были приняты меры по обеспечению его безопасности, в том числе путем сотрудничества с партнерскими службами», — заявили в пресс-службе.

26 декабря стало известно, что МВД России объявило в розыск Грозева. Карточка с его именем появилась в базе розыска министерства внутренних дел. По данным РИА «Новости», в отношении Грозева возбуждено уголовное дело о так называемом «распространении фейков» про российскую армию (статья 207.3 УК РФ). С каким конкретно материалом связано уголовное преследование, не уточняется.

Издание Bellingcat, которое возглавляет Грозев, в июле 2022 года было признано в России «нежелательным», а юрлицо, под которым оно зарегистрировано, в октябре 2021 года Минюст внес в реестр «иноагентов».

53-летний Грозев известен рядом громких расследований. В 2019 году он вместе с главным редактором The Insider Романом Доброхотовым и Даниэлом Ромейном был награждён премией Европейской прессы за расследование о причастности сотрудников ГРУ к отравлению в Солсбери Сергея и Юлии Скрипаль.

Грозев также был одним из авторов расследований об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального и многих других. Он активно выступает против российского вторжения в Украину и политики Владимира Путина.