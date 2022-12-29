«Россия действует медленно. У них долгая память и они не прощают. Поэтому не стоит анализировать то, над чем я работаю сейчас. Последние пять-шесть лет расследования сайта нанесли непоправимый ущерб фикции, что у русских самые страшные и совершенные спецслужбы. С нетерпением ожидаю узнать, в чем меня обвиняют (в России). Со мной связались иностранные правительства — Нидерландов, Эстонии, Швеции, Литвы, а болгарское все еще нет», — цитирует его Radio Bulgaria.
При этом пресс-служба президента Болгарии Румена Радева сообщила, что власти страны приняли меры, чтобы обеспечить безопасность Грозева. Об этом говорится в заявлении пресс-службы, предоставленном телеканалу BNT, которое цитирует «Газета.ру».
«Болгарские учреждения поддерживали контакт с Христо Грозевым еще до появления публикаций в СМИ на эту тему, были приняты меры по обеспечению его безопасности, в том числе путем сотрудничества с партнерскими службами», — заявили в пресс-службе.
26 декабря стало известно, что МВД России объявило в розыск Грозева. Карточка с его именем появилась в базе розыска министерства внутренних дел. По данным РИА «Новости», в отношении Грозева возбуждено уголовное дело о так называемом «распространении фейков» про российскую армию (статья 207.3 УК РФ). С каким конкретно материалом связано уголовное преследование, не уточняется.
Издание Bellingcat, которое возглавляет Грозев, в июле 2022 года было признано в России «нежелательным», а юрлицо, под которым оно зарегистрировано, в октябре 2021 года Минюст внес в реестр «иноагентов».
53-летний Грозев известен рядом громких расследований. В 2019 году он вместе с главным редактором The Insider Романом Доброхотовым и Даниэлом Ромейном был награждён премией Европейской прессы за расследование о причастности сотрудников ГРУ к отравлению в Солсбери Сергея и Юлии Скрипаль.
Грозев также был одним из авторов расследований об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального и многих других. Он активно выступает против российского вторжения в Украину и политики Владимира Путина.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Цены на продукты в Литве огромные: как изменились привычки жителей
За год корзина самых дешевых продуктов подорожала на...
На Новый год жители Литвы не жалеют и 600 евро
Жители Литвы на Новый год ищут не дешевые развлечения....
Новейший прогноз синоптиков: обильные осадки и необычное потепление возможно, температура установит рекорд
В четверг днем Литва останется в зоне действия...
Важная информация: когда за медицинские услуги придется платить и застрахованным жителям Литвы
Жители Литвы часто интересуются у специалистов...
В июле в Вильнюсе состоится саммит НАТО, жителям рекомендуют покинуть столицу
В следующем году в Вильнюсе состоится саммит НАТО. Для...