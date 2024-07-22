Объявление через минуту. Как Байден принимал решение отказаться от участия в выборах президента США

В процессе он общался с небольшим кругом помощников, среди которых был один из его ближайших советников Стив Ричетти, его главный стратег Майк Донилон, заместитель главы администрации Энни Томасини и Энтони Бернал — глава администрации первой леди Джилл Байден.

В субботу вечером Байден начал всерьез думать, не следует ли ему принять одно из самых сложных решений за всю его 50-летнюю политическую карьеру и отказаться от участия в гонке.

Еще в субботу помощники президента составляли график мероприятий предвыборной кампании, в которых ему предстояло принять участие после возвращения в Белый дом. Выходные Байден, у которого опять нашли ковид, провел в своем пляжном домике на восточном побережье штата Делавэр.

Ричетти, который был близким помощником Байдена еще со времен его работы в Сенате США, приехал в пляжный домик президента в пятницу. Донилон, еще один помощник, сыгравший ключевую роль в принятии самых важных политических решений президента, присоединился к ним в субботу. Байден и его помощники изучали новые данные опросов и обсуждали, сможет ли он победить Дональда Трампа в сложившихся условиях.

Новые данные оптимизма не внушали. Более того, ожидалось, что на этой неделе к кампании за снятие кандидатуры Байдена подключатся новые фигуры в Демократической партии.

Президенту предстояло принять решение.