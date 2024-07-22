Объявление через минуту. Как Байден принимал решение отказаться от участия в выборах президента США

Еще в субботу помощники президента составляли график мероприятий предвыборной кампании, в которых ему предстояло принять участие после возвращения в Белый дом. Выходные Байден, у которого опять нашли ковид, провел в своем пляжном домике на восточном побережье штата Делавэр.
Однако, как сообщили близкие к Байдену анонимные источники, к утру воскресенья президент передумал.
В субботу вечером Байден начал всерьез думать, не следует ли ему принять одно из самых сложных решений за всю его 50-летнюю политическую карьеру и отказаться от участия в гонке.
В процессе он общался с небольшим кругом помощников, среди которых был один из его ближайших советников Стив Ричетти, его главный стратег Майк Донилон, заместитель главы администрации Энни Томасини и Энтони Бернал — глава администрации первой леди Джилл Байден.
Ричетти, который был близким помощником Байдена еще со времен его работы в Сенате США, приехал в пляжный домик президента в пятницу. Донилон, еще один помощник, сыгравший ключевую роль в принятии самых важных политических решений президента, присоединился к ним в субботу. Байден и его помощники изучали новые данные опросов и обсуждали, сможет ли он победить Дональда Трампа в сложившихся условиях.
Новые данные оптимизма не внушали. Более того, ожидалось, что на этой неделе к кампании за снятие кандидатуры Байдена подключатся новые фигуры в Демократической партии.
Президенту предстояло принять решение.
Вместе с Донилоном Байден начал составлять заявление, сообщающее о его выходе из гонки. Ричетти в это время прорабатывал подробности того, как оно будет распространяться и как информировать об этом других сотрудников аппарата.
По данным источников Би-би-си, Байден принял окончательное решение о выходе из президентской гонки в воскресенье утром, отдельно позвонив главе администрации Джеффу Зиентсу, руководителю своей предвыборной кампании Джен О’Мэлли Диллон и вице-президенту Камале Харрис, чтобы сообщить им об этом.
В воскресенье днем, в 13:45 по местному времени, президент провел видеоконференцию с самыми высокопоставленными сотрудниками Белого дома и предвыборного штаба, включая Аниту Данн, которая руководит коммуникационной стратегией Белого дома. Спустя минуту он выступил с публичным заявлением.
„Он сказал, что размышлял над этим последние несколько дней“, — сообщил Би-би-си высокопоставленный сотрудник Белого дома.
Хотя в своем первоначальном заявлении Байден не упомянул Камалу Харрис в качестве потенциального кандидата в президенты, спустя полчаса он написал в Х (бывший твиттер), что поддерживает ее кандидатуру.
По словам двух источников, знакомых с этими разговорами, Байден и Харрис неоднократно общались в течение дня, еще до до того, как президент сделал свое заявление.
Первая леди Джилл Байден — ближайшая советница президента, чье мнение, как считается, было одним из решающих факторов в его решении, — заявила, что поддерживает желание супруга оставить президентскую кампанию.
При этом многие в Белом доме и в предвыборном штабе не были заранее проинформированы о планах Байдена. Большинство сотрудников узнали о его выходе из гонки из сообщения в социальных сетях.
Зиентс, руководитель аппарата президента, провел совещание с чиновниками Белого дома и разослал электронные письма всем сотрудникам администрации, чтобы подтвердить заявление Байдена и поблагодарить их за усердную работу.
Как говорится в заявлении Белого дома, Байден тем временем пообщался с несколькими демократами в Конгрессе, губернаторами и сторонниками и планирует продолжить обзванивать видных демократов в понедельник.
Камала Харрис, уже заявившая, что планирует „заработать и выиграть“ президентскую номинацию, провела воскресный день в телефонных переговорах с законодателями.
В том числе она говорила с лидером демократического меньшинства Палаты представителей Хакимом Джеффрисом и с ключевыми партийными чиновниками и губернаторами, чтобы заручиться их поддержкой на выборах.
Хотя, по мнению большинства аналитиков, серьезных конкурентов у Харрис нет, официально номинировать ее должен съезд Демократической партии в августе.