Обвинение в Украине просит по 12 лет тюрьмы двум российским военным

Обвинение запросило для них по 12 лет лишения свободы. Оглашение приговора назначено на 31 мая.
По данным следствия, Бобыкин и Иванов являлись водителем и наводчиком установки "Град" и участвовали в обстрелах Харьковской области в первые дни войны.
Они обвиняются в том, что использовали оружие для уничтожения гражданских объектов.
Личности командиров Бобыкина и Иванова, отдававших им приказы, устанавливаются, заверили в прокуратуре.
Ранее на этой неделе суд в Киеве приговорил сержанта российской армии Вадима Шишимарина к пожизненному заключению за убийство безоружного мирного жителя.
Шишимарин свою вину признал, но защита намерена обжаловать приговор. Суд над ним стал первым процессом по делу о военных преступлениях российскими военными в Украине.
По данным украинской прокуратуры, к рассмотрению готовятся еще тысячи подобных исков.
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