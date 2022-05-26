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В Котелевском районом суде Полтавской области идет процесс над двумя российскими военнослужащими Александром Бобыкиным и Александром Ивановым. Их обвиняют в нарушении законов и обычаев войны.
Обвинение в Украине просит по 12 лет тюрьмы двум российским военным
© Reuters / Scanpix

Обвинение запросило для них по 12 лет лишения свободы. Оглашение приговора назначено на 31 мая.

По данным следствия, Бобыкин и Иванов являлись водителем и наводчиком установки "Град" и участвовали в обстрелах Харьковской области в первые дни войны.

Они обвиняются в том, что использовали оружие для уничтожения гражданских объектов.

Личности командиров Бобыкина и Иванова, отдававших им приказы, устанавливаются, заверили в прокуратуре.

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bbcrussian.com

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