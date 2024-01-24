Обстрелы Харькова 23 января: число погибших возросло до 10

Около 21.00 по местному времени Россия обстреляла ракетами центральную часть Харькова. По данным ГСЧС, в результате были повреждены жилые дома, магазины и образовательное учреждение.

23 января российской ракетной атаке подверглась и Киевская область. Вечером того дня глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко подвел в Telegram-канале итоги этой атаки: "К сожалению, количество пострадавших возросло до 4 человек. Один пострадавший с политравмой (множественными повреждениями. - Ред.) и переломами госпитализирован в Киевскую областную клиническую больницу. Один человек отравился продуктами горения, еще двое от госпитализации отказались. Помощь была оказана на месте. Повреждены 3 многоэтажки, хозяйственные постройки, 21 легковое авто, здание кафе. Обломки российских ракет были обнаружены и на территориях двух учебных заведений. В одном из лицеев повреждены окна".