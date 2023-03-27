Обстрел Славянска: два человека погибли, 25 местных жителей ранены

Как сообщил Кириленко, удар нанесли около 10:30 утра двумя ракетами С-300, в результате были разрушены административные и офисные здания, повреждены пять многоэтажных и семь частных домов. В Офисе генпрокурора Украины заявили о повреждении трех многоэтажных и шести частных домов, а также 15 автомобилей. На месте работают спасатели и правоохранители.
"Кроме того, в это же время от ракетного удара пострадала Дружковка — две ракеты С-300 попали в Дружковский детский дом и практически полностью его разрушили. По предварительной информации, в Дружковке жертв и пострадавших нет", — добавил чиновник.
Об обстреле Славянска также сообщил президент Украины Владимир Зеленский. "Еще один день, начавшийся с терроризма РФ. Государство-агрессор обстреляло наш Славянск. К сожалению, есть погибший и пострадавшие разной степени тяжести. На месте работают все службы. Предоставляется помощь. Продолжается разбор завалов", — написал украинский лидер в своем Telegram-канале.
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