По словам Ермака, удар был нанесен ракетами С-300. Пострадало здание местного музея.
"Купянск, центр города, краеведческий музей. Страна-террорист делает все, чтобы уничтожить нас полностью: нашу историю, нашу культуру, наших людей абсолютно варварскими методами убивая украинцев", — написал в своем Telegram-канале Зеленский. Он уточнил, что "пока известно о погибшей работнице музея и десяти раненых", под завалами остаются люди, а ликвидация последствий обстрела продолжается.
Глава Харьковской области администрации Олег Синегубов сообщил, что трое пострадавших госпитализированы, еще семерым помощь оказали на месте. По его данным, двое местных жителей пока что остаются под завалами, на месте работают спасатели.
"Вероятность новых ракетных ударов по Харькову и населенным пунктам области остается достаточно высокой. Не игнорируйте сигналы тревоги и находитесь в укрытиях", — подчеркнул Синегубов.
Российские военные сообщения об ударе по Купянску пока не комментировали.
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