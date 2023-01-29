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По меньшей мере три человека погибли в результате российских обстрелов Херсонской области в это воскресенье, сообщает глава пресс-службы областной военной администрации Александр Толоконников.
Обстрел Херсонской области: сообщается уже о трех погибших
© AFP / Scanpix

Число пострадавших возросло до пяти, все они доставлены в больницы, добавил представитель местных властей.

Ранее сообщалось об одной пострадавшей медсестре в результате обстрела областной больницы в Херсоне.

Обстрел Херсонской области: сообщается уже о трех погибших
© AFP / Scanpix
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После обстрелов пострадала областная клиническая больница, школа, автостанция, почтовое отделение, банк и жилые дома, уточняют в военной администрации Херсонской области.

Российские военные ничего не сообщают о пострадавших и жертвах в Херсонской области в результате обстрелов со стороны России.

Обстрел Херсонской области: сообщается уже о трех погибших
© AFP / Scanpix

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bbcrussian.com

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