Под удар попали, в частности, Бахмут, Часов Яр и Ласточкино. В ходе обстрелов погибла супружеская пара — тело 73-летней женщины уже извлекли из-под завалов, тело 68-летнего мужчины еще ищут.
В офисе генпрокурора Украины заявили, что начали досудебные расследования по факту нарушения законов и обычаев войны.
Накануне сообщалось, что жертвами российских обстрелов в Херсонской и Харьковской областях стали пять человек, столько же пострадали.
В понедельник, 27 февраля, Управление верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало обновленную статистику по числу мирных жителей Украины, погибших и пострадавших в ходе полномасштабного российского вторжения. Сообщается, что к 26 февраля 2023 года жертвами конфликта стало 8101 гражданское лицо, еще 13479 человек были ранены.
В ООН отмечают, что реальное число жертв значительно выше, поскольку в организации пока проверили не все поступившие из зоны конфликта сообщения, а доступ в некоторые города и районы, где шли особенно интенсивные бои, затруднен.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Стоимость отопления сейчас и 13 лет назад: раньше ситуация была еще хуже
Война вызвала хаос в сфере энергетики и рост цен, но это...
Эфир Delfi: танк в Вильнюсе, запрет на Tik Tok, в студии — Айдер Муждабаев
После новостей в студии Delfi с заместителем генерального...
Минобороны: огораживать танк не будут, достаточно военной полиции
Советник министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса...
Президент о российском танке на Кафедральной площади: он был нужен, чтобы мы увидели, кто есть кто
Президент Гитанас Науседа утверждает, что подбитый в...
Три огурца в одни руки - будут ли литовские торговцы вводить ограничения
В Великобритании в магазинах ограничивают продажу...