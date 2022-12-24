Ранее Херсонская областная прокуратура сообщала о восьми погибших.

"Повреждены объекты гражданской инфраструктуры, среди которых жилые дома, административные здания и автотранспорт", - сообщила прокуратура.

По данным местных властей, под обстрел попали в том числе рынок и торговый центр. В результате обстрела загорелись шесть машин.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины считают, что город обстреливали из реактивных систем залпового огня "Град".

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографии последствий обстрела центра Херсона.

"Страна-террорист продолжает нести русский мир в виде обстрелов гражданского населения. Херсон. Утром, в субботу, в канун Рождества, в центральной части города. Это не военные объекты, это не война по правилам. Это террор, это убийства ради запугивания и удовольствия", - написал Зеленский.

Chersonas © Scanpix / Reuters

Российские власти произошедшее никак не комментировали.

Глава Херсонской областной администрации Ярослав Янушевич заявил, что за прошедшие сутки российские войска 74 раза обстреляли Херсонскую область.

Херсон, захваченный российскими военными в марте, был освобожден украинской армией в начале ноября.