Ранее Херсонская областная прокуратура сообщала о восьми погибших.
"Повреждены объекты гражданской инфраструктуры, среди которых жилые дома, административные здания и автотранспорт", - сообщила прокуратура.
По данным местных властей, под обстрел попали в том числе рынок и торговый центр. В результате обстрела загорелись шесть машин.
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины считают, что город обстреливали из реактивных систем залпового огня "Град".
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографии последствий обстрела центра Херсона.
"Страна-террорист продолжает нести русский мир в виде обстрелов гражданского населения. Херсон. Утром, в субботу, в канун Рождества, в центральной части города. Это не военные объекты, это не война по правилам. Это террор, это убийства ради запугивания и удовольствия", - написал Зеленский.
Российские власти произошедшее никак не комментировали.
Глава Херсонской областной администрации Ярослав Янушевич заявил, что за прошедшие сутки российские войска 74 раза обстреляли Херсонскую область.
Херсон, захваченный российскими военными в марте, был освобожден украинской армией в начале ноября.
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