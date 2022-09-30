Обстрел автоколонны: под Запорожьем убиты более 20 человек

В результате обстрела колонны гражданских машин в окрестностях Запорожья утром в пятницу, 30 сентября, погибли по меньшей мере 25 человек, еще 62 ранены. По словам заместителя руководителя Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, ракетный удар был нанесен российскими войсками.
По данным Тимошенко, было выпущено 16 ракет с применением ЗРК "С-300" - четыре удара были нанесены в район авторынка и колонну автомобилей с гражданскими, направлявшимися на оккупированную территорию за своими родственниками.
"Вокруг только гражданские автомобили, в которых и погибла часть людей. Здесь никакой военной техники", - написал он в Telegram.
Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух объявил 1 октября днем траура.
В свою очередь оккупационные власти обвинили в ударе Вооруженные силы Украины.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Отопительный сезон в Литве: не все получат одинаковую помощь от государства
В Литве приближается отопительный сезон. Уже сейчас...
Эфир Delfi: итоги недели с политологом Витисом Юрконисом
Гость студии Delfi, с которым подводим итоги этой недели,...
Новости из Калининграда: повестки в первую очередь вручают мужчинам с литовскими корнями
Председатель Литовской общины в Калининграде...
Чтобы снизить счета за электричество, жители предпринимают и незаконные действия
В Литве растут цены на электричество, поэтому жители...
Украина просит страны Балтии помочь крымским татарам уйти от мобилизации
Вице -премьер -министр - министр по вопросам...