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На фоне наращивания российских войск ситуация вокруг Украины накаляется. Запад прилагает все усилия, чтобы урегулировать ее дипломатическим путем.
ОБСЕ проведет экстренное заседание из-за кризиса вокруг Украины
© DELFI / Šarūnas Mažeika

За последние двое суток резко обострился конфликт между Россией и Украиной. После заявлений глав "ДНР" и "ЛНР" об эвакуации населения в Россию на территорию Ростовской области привозят жителей Донбасса. Обращения, представленные как актуальные, были записаны двумя днями ранее. Президент США Джо Байден уверен, что Кремль уже принял решение о нападении и планирует, в том числе, захватить Киев. В Украине заявляют, что готовы к любым сценариям. В "ДНР" и "ЛНР" объявили всеобщую мобилизацию. В СММ ОБСЕ за сутки зафиксировали более 1500 нарушений режима прекращения огня. На Мюнхенской конференции по безопасности мировые лидеры обсуждают возникший кризис, а российская делегация отсутствует впервые за много лет.

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Председательствующая в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Польша по просьбе Украины созвала экстренное заседание Постоянного совета ОБСЕ. Об этом в Twitter сообщил представитель Польши при организации Адам Халачинский. Заседание состоится 21 февраля. К участию во встрече, по словам польского дипломата, приглашены спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Микко Киннунен и глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Халит Чевик.

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