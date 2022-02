ОБСЕ проведет экстренное заседание из-за кризиса вокруг Украины

За последние двое суток резко обострился конфликт между Россией и Украиной. После заявлений глав "ДНР" и "ЛНР" об эвакуации населения в Россию на территорию Ростовской области привозят жителей Донбасса. Обращения, представленные как актуальные, были записаны двумя днями ранее. Президент США Джо Байден уверен, что Кремль уже принял решение о нападении и планирует, в том числе, захватить Киев. В Украине заявляют, что готовы к любым сценариям. В "ДНР" и "ЛНР" объявили всеобщую мобилизацию. В СММ ОБСЕ за сутки зафиксировали более 1500 нарушений режима прекращения огня. На Мюнхенской конференции по безопасности мировые лидеры обсуждают возникший кризис, а российская делегация отсутствует впервые за много лет.

Председательствующая в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Польша по просьбе Украины созвала экстренное заседание Постоянного совета ОБСЕ. Об этом в Twitter сообщил представитель Польши при организации Адам Халачинский. Заседание состоится 21 февраля. К участию во встрече, по словам польского дипломата, приглашены спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Микко Киннунен и глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Халит Чевик.

Upon request of @UKRinOSCE the 🇵🇱 @PLinOSCE will convene an extraordinary meeting of the Permanent Council of the @OSCE. I invited Special Rep @mikko_kinnunen and Chief of @OSCE_SMM to participate. Addressing security concerns is #OSCE’s primary task.#OSCE2022POL pic.twitter.com/SYdPLHb8Zd