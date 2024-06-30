ОБСЕ признала действия РФ геноцидом украинцев

Накануне Верховная рада Украины сообщила о принятии данной резолюции, но со ссылкой на члена украинской делегации Павла Фролова. „ОБСЕ приняла резолюцию с признанием действий России геноцидом украинского народа и необходимостью деколонизации России“, - написала в Telegram пресс-служба украинского парламента.

По этим данным, в принятой в день открытия летней сессии в Бухаресте резолюции ПА ОБСЕ назвала деколонизацию России „необходимой предпосылкой для установления крепкого мира“. „Резолюция, в частности, призывает 53 страны-участника ОБСЕ прилагать усилия для деоккупации Крыма и всех оккупированных территорий Украины путем поддержки Формулы мира и Крымской платформы“, - указала Верховная рада. Кроме того, предлагается создать спецтрибунал для привлечения к ответственности РФ за преступления в Украине и провести на международном и национальном уровнях расследование преступлений ВС РФ.