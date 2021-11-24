Общественный транспорт в ФРГ — только для привитых, переболевших, протестированных

Если в случае контроля в автобусе или трамвае пассажир не сможет предъявить доказательства выполнения одного из этих условий, ему придется покинуть транспортное средство на ближайшей остановке. Руководство железнодорожного концерна Deutsche Bahn ввело точечные проверки на "правило 3G" в порядке эксперимента уже с 23 ноября. Критики высказывают сомнения в том, что нововведение удастся эффективно выполнять и контролировать.

Кроме того, "правило 3G" с 24 ноября вводится и в офисах.

Средний семидневный показатель вырос вновь



Количество новых заражений SARS-CoV-2 в Германии за прошедшую неделю впервые превысило 400 случаев на 100 тысяч жителей и, таким образом, обновляет максимум 17-й день подряд, сообщает Институт имени Роберта Коха (RKI).

Новое число заразившихся за последние 24 часа — 66 884 человека, количество скончавшихся от последствий заражения за сутки — 335 человек, общее количество летальных исходов среди пациентов с подтвержденным ковидом с начала пандемии — 99 768 случаев. Общее число случаев заболевания COVID-19 в ФРГ достигло 5 497 795 человек, из них более 4,71 млн выздоровели.

Министр Шпан критикует антипрививочников



На фоне роста числа заразившихся и.о. министра здравоохранения Йенс Шпан подверг резкой критике тех, кто избегает вакцинации. По его словам, "до сих пор есть те, кто верит, что вирус не может причинить им вреда. Я бы хотел затащить этих людей в отделение интенсивной терапии и перед лицом тех, кто страдает там, спросить: "Что еще должно произойти, чтобы до вас наконец дошло?"

В сложившейся критической ситуации нельзя исключить ничего, в том числе локдауна, однако надо приложить все усилия, чтобы избежать закрытия школ и детских садов, подчеркнул действующий руководитель Минздрава ФРГ в интервью изданию Rheinischen Post.