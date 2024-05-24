Обрушение ресторана на Майорке: погибли четыре человека

Не менее четырех человек погибли в результате частичного обрушения ресторана Medusa Beach Club на муниципальном пляже Плайя-де-Пальма на испанском острове Майорка. Инцидент произошел в четверг, 23 мая, в пиковое время работы заведения, около 20.30 по местному времени, сообщает агентство dpa.

Двухэтажный ресторан с террасой располагался на популярном у туристов променаде неподалеку от известных баров Megapark и Bierkönig. По словам очевидцев, обрушение произошло внезапно - первый этаж ресторана сложился "как карточный домик" и "рухнул в подвал", пишет газета El Pais. На фото с места инцидента видно, что крыша здания не обрушилась, - вероятно, этому способствовало то, что она вплотную прилегает к соседним строениям.