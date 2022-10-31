Как сообщает корреспондент Би-би-си по Южной Азии Йогита Лимайе, к утру понедельника подтвержденное число погибших выросло до 141 человека.

По подсчетам полиции, спасены более 170 человек, 15 человек отправлены в больницу.

Многие из погибших — дети, которые приехали с родителями на каникулы отмечать один из главных индуистских праздников, Дивали.

Мост через реку Мачху в городе Морби рухнул вечером в воскресенье, всего через несколько дней после того, как был открыт после полугодового ремонта. По данным местных властей, на мосту и рядом с ним собрались около 500 человек — они отмечали Дивали. В результате тросы, на которых висел мост, лопнули, и люди попадали друг на друга и в реку.

На кадрах, снятых после обрушения моста, видно, как десятки людей цепляются за тросы и остатки конструкции, пока спасатели пытаются им помочь. Некоторые взобрались на сломанную конструкцию, чтобы попытаться добраться до берегов реки.

Подвесной мост был популярной туристической достопримечательностью. 230-метровое сооружение было построено во времена Британской империи в XIX веке.

Премьер-министр Нарендра Моди, который находится в своем родном штате Гуджарат с трехдневным визитом, сказал, что поручил главному министру штата срочно мобилизовать команды для спасательной операции.

Моди сказал, что глубоко опечален трагедией. Он объявил, что пострадавшим, а также ближайшим родственникам погибших выплатят компенсации.

Трагедия на мосту произошла в преддверии выборов в Гуджарате, которые, как ожидается, состоятся к концу года.

Текущий срок полномочий правящей партии Моди заканчивается в феврале 2023 года.