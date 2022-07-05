По данным спасателей, девять человек получили травмы, двое из них — серьезные. Девятнадцать человек все еще числятся пропавшими без вести, сейчас их ищут в районе места происшествия с помощью вертолетов и дронов.

Огромный кусок ледяной массы обрушился со склона горы Мармолада — самой высокой в этом районе.

"Лавина из снега, льда и камней обрушилась на подъездную дорогу, где находились несколько групп альпинистов, связанные друг с другом веревками. Некоторых из них просто смело", — сообщила пресс-секретарь службы экстренной помощи Италии Микела Канова.

По ее словам, точное количество альпинистов, находившихся в районе схода лавины, до сих пор неизвестно.

Пострадавших направили в ближайшие больницы, один из них находится в критическом состоянии.

Все еще неясно, что именно вызвало сход ледника. Представитель итальянского МЧС Уолтер Милан заявил в интервью местному телевидению, что в последние дни в регионе наблюдалась необычно высокая температура. Так, на вершине горы в районе ледников она доходила до 10 градусов по Цельсию.

"Это аномальная жара, что-то ненормальное", — отметил Милан.

Итальянский альпинист Райнхольд Месснер рассказал газете La Repubblica, что в последние годы ледник сокращался в размерах и в горах осталось очень мало льда.

Он отметил, что ледники иногда разрушаются под своей тяжестью, но причина того, что они подтаивают — глобальное потепление и жара.

В 2018 году власти перекрыли дороги и эвакуировали жителей домов в горах, когда ледник Планпинсье на массиве Монблан в Альпах оказался под угрозой обрушения.

Анализ



Джастин Роулатт, редактор по вопросам климата

Мы не знаем наверняка, что именно вызвало это катастрофическое обрушение льда на горе Мармолада, но очевидно, что свою роль в этом сыграло глобальное потепление.

Климат в Альпах меняется довольно быстро: по некоторым оценкам, там стало на 2 градуса теплее — вдвое выше, чем в среднем на планете. Как следствие ледники отступают. С 1850 года их площадь уменьшилась вдвое, при этом с конца 80-х таяние заметно ускорилось.

Подтаявшие ледники нестабильны и угрожают людям, находящимся под ними. Особенно это относится к ледникам типа Мармолады, лежащим на большой высоте. Как правило они расположены на крутых склонах и удерживаются на месте благодаря отрицательным температурам.

В результате, как говорит профессор гляциологии в Университете Кембриджа Пол Кристофферсен, катастрофические обрушения ледников происходят чаще.

Движение льда высоко в Альпах еще раз демонстрируется, как постоянно меняющийся климат видоизменяет окружающий нас ландшафт, принося опасности, которые ученые все еще пытаются понять.

Профессор Джонатан Бамбер, возглавляющий Центр гляциологии в Университете Бристоля, говорит, что в Доломитовых горах в Италии, где произошел сход лавины, была довольно сухая зима, и снега выпало очень мало.

"На фоне необычно высоких температур по всему региону в летний период таяние ледников ускоряется", — говорит он.

По его словам, отвалившаяся секция была одним из сераков (ледяные пики и зубцы на поверхности ледников, образующиеся в результате неравномерного таяния и обрушения глыб льда), которые становятся особенно нестабильны в теплую погоду — примерно то, что и наблюдается сейчас в Доломитах.